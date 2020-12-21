Швеция объявила о крупной модернизации армии из-за России

Швеция приступила к самой крупной за более чем полвека модернизации вооруженных сил в ответ на значительное увеличение военной активности России в районе Балтийского моря, Северной Атлантики и Северного полярного круга, заявил глава минобороны скандинавской страны Петер Хультквист.

В размещенной в понедельник статье в газете Times он заявил, что Россия проводит «более комплексные, сложные учения, на более высоком [чем раньше] уровне возможностей».

«В Мурманске находится крупная военно-морская база с арктической бригадой, и мы также наблюдаем учения и операции в Северной Атлантике», – передает ТАСС слова Хультквиста. «Цель этого – разорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи», – считает он.

Партии правительственной коалиции (Социал-демократическая и Охраны окружающей среды) достигли в октябре соглашения с Партией центра и «Либералами» о значительном увеличении ассигнований на оборону в рамках проекта оборонной стратегии Швеции.

Напомним, Швеция решила нарастить расходы на оборону, в период с 2021 по 2025 годы ассигнования на оборону увеличатся на 27,5 млрд шведских крон (3,11 млрд долларов), то есть на 40%.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя проект оборонной стратегии Швеции, заявила, что на Севере Европы нет противоречий и конфликтов, требующих военного решения.