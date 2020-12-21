Российское посольство в США не получило приглашения на инаугурацию Байдена

Посольство России в США пока не получило приглашение на инаугурацию избранного главы американского государства Джозефа Байдена в январе, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«По информации организаторов инаугурации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в США церемонию 20 января в Вашингтоне предполагается провести в усеченном формате. К настоящему времени мы не располагаем сведениями о том, кого американская сторона собирается позвать на данное мероприятие. Приглашения в адрес посольства не поступало», – передает его слова ТАСС.

Между тем, по словам дипломата, Россия готова к прагматичному диалогу с любыми правящими в США силами и надеется на улучшения в двусторонних отношениях.

«Выборы в США состоялись. Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена по случаю победы. В остальном российская сторона предпочитает не комментировать ход избирательных кампаний в других государствах. Исходим из того, что местный процесс волеизъявления – это исключительно внутриамериканское дело», – отметил Антонов.

«Поэтому ограничусь лишь подтверждением готовности России вести прагматичный диалог на основе равноправия и взаимного уважения с любыми правящими политическими силами – будь то действующая администрация Дональда Трампа или будущее правительство Джозефа Байдена». «Тем более что двустороннее конструктивное сотрудничество отвечает интересам не только наших стран, но и служит прочным фундаментом для укрепления глобальной безопасности», – добавил он.

«Рассчитываем, что с приходом новой администрации в российско-американских отношениях произойдут изменения к лучшему, появится положительная динамика. Предлагаем американским коллегам выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного учета интересов друг друга», – заявил посол.

Он отметил, что от способности России и США «как постоянных членов Совета Безопасности ООН договариваться и находить взаимоприемлемые решения накопившихся проблемных вопросов зависит очень многое». «Мир только выиграет от такого позитивного взаимодействия», – считает Антонов.

«Тем не менее, приходится констатировать, что русофобия глубоко укоренилась в сознании американских элит. (…) Свидетельство тому – продолжавшиеся по ходу всего электорального цикла попытки местных политиков закрепить тему «русской угрозы» в контексте предвыборной борьбы. Порой складывалось впечатление, что кандидатов больше волновало соревнование в демонстрации жесткости к России, нежели внутриполитические проблемы, требующие безотлагательного решения», – подчеркнул посол.

«Кстати, несостоятельность спекуляций о мифическом «российском вмешательстве» подтвердили американские спецслужбы, признавшие отсутствие фактов внешнего воздействия на выборы. Также не представлены доказательства и по другим сюжетам, в том числе по так называемому заговору русских с талибами», – добавил Антонов.

Вместе с тем, отметил дипломат, Москва призывает Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможные пять лет, чтобы за этот срок урегулировать противоречия в сфере стратегической стабильности.

Россия готова договариваться о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает в начале февраля, как с уходящей администрацией США во главе с Трампом, так и с командой Байдена. Однако, подчеркнул посол, ультимативные требования американской стороны не способны стать основанием для достижения соглашения.

Антонов отметил, что «политика нынешней администрации способствовала существенному усугублению кризиса контроля над ядерными вооружениями». «Прежде всего, в том, что касается вопроса продления ДСНВ. Белый дом более трех лет игнорировал наши предложения, затягивал принятие соответствующего решения. Только к закату нынешней администрации активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями», – уточнил глава российской дипмисии.

По словам Антонова, «Россия попыталась вывести ситуацию с продлением Договора из тупика». «При этом мы пошли навстречу США. Во-первых, согласились на продление договора на один год вместо более логичного возможного срока в пять лет. Во-вторых, были готовы принять совместное с Вашингтоном политическое обязательство о замораживании на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов», – пояснил посол.

«К сожалению, этого американским партнерам показалось мало. Они продолжают настаивать на срочном согласовании интрузивных мер верификации заморозки. Очевидно, что подобные требования выходят за рамки политического обязательства, предложенного самим Вашингтоном», – добавил Антонов.

Помимо этого, посол ответил на заявления о «русских хакера». «Последние беспочвенные инсинуации в СМИ о якобы «взломах русскими хакерами» информсистем госструктур [США] указывают на то, что градус враждебности к нашей стране в Вашингтоне остается запредельно высоким. В этой связи вновь заявляем: Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальном пространстве», – подчеркнул дипломат.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Путин заявил, что отношения с Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации, отметив, что короля делает свита.

Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. По мнению экс-дипломата, новая команда Белого дома будет предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами, в частности с Молдавией, Украиной, Грузией.