Российское посольство в США не получило приглашения на инаугурацию Байдена

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21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...

Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Российское посольство в США не получило приглашения на инаугурацию Байдена

    21 декабря 2020, 13:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Посольство России в США пока не получило приглашение на инаугурацию избранного главы американского государства Джозефа Байдена в январе, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    «По информации организаторов инаугурации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в США церемонию 20 января в Вашингтоне предполагается провести в усеченном формате. К настоящему времени мы не располагаем сведениями о том, кого американская сторона собирается позвать на данное мероприятие. Приглашения в адрес посольства не поступало», – передает его слова ТАСС.

    Между тем, по словам дипломата, Россия готова к прагматичному диалогу с любыми правящими в США силами и надеется на улучшения в двусторонних отношениях.

    «Выборы в США состоялись. Президент России Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена по случаю победы. В остальном российская сторона предпочитает не комментировать ход избирательных кампаний в других государствах. Исходим из того, что местный процесс волеизъявления – это исключительно внутриамериканское дело», – отметил Антонов.

    «Поэтому ограничусь лишь подтверждением готовности России вести прагматичный диалог на основе равноправия и взаимного уважения с любыми правящими политическими силами – будь то действующая администрация Дональда Трампа или будущее правительство Джозефа Байдена». «Тем более что двустороннее конструктивное сотрудничество отвечает интересам не только наших стран, но и служит прочным фундаментом для укрепления глобальной безопасности», – добавил он.

    «Рассчитываем, что с приходом новой администрации в российско-американских отношениях произойдут изменения к лучшему, появится положительная динамика. Предлагаем американским коллегам выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного учета интересов друг друга», – заявил посол.

    Он отметил, что от способности России и США «как постоянных членов Совета Безопасности ООН договариваться и находить взаимоприемлемые решения накопившихся проблемных вопросов зависит очень многое». «Мир только выиграет от такого позитивного взаимодействия», – считает Антонов.

    «Тем не менее, приходится констатировать, что русофобия глубоко укоренилась в сознании американских элит. (…) Свидетельство тому – продолжавшиеся по ходу всего электорального цикла попытки местных политиков закрепить тему «русской угрозы» в контексте предвыборной борьбы. Порой складывалось впечатление, что кандидатов больше волновало соревнование в демонстрации жесткости к России, нежели внутриполитические проблемы, требующие безотлагательного решения», – подчеркнул посол.

    «Кстати, несостоятельность спекуляций о мифическом «российском вмешательстве» подтвердили американские спецслужбы, признавшие отсутствие фактов внешнего воздействия на выборы. Также не представлены доказательства и по другим сюжетам, в том числе по так называемому заговору русских с талибами», – добавил Антонов.

    Вместе с тем, отметил дипломат, Москва призывает Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на максимально возможные пять лет, чтобы за этот срок урегулировать противоречия в сфере стратегической стабильности.

    Россия готова договариваться о продлении ДСНВ, срок действия которого истекает в начале февраля, как с уходящей администрацией США во главе с Трампом, так и с командой Байдена. Однако, подчеркнул посол, ультимативные требования американской стороны не способны стать основанием для достижения соглашения.

    Антонов отметил, что «политика нынешней администрации способствовала существенному усугублению кризиса контроля над ядерными вооружениями». «Прежде всего, в том, что касается вопроса продления ДСНВ. Белый дом более трех лет игнорировал наши предложения, затягивал принятие соответствующего решения. Только к закату нынешней администрации активизировался. Но согласие на пролонгацию обставил неприемлемыми предварительными условиями», – уточнил глава российской дипмисии.

    По словам Антонова, «Россия попыталась вывести ситуацию с продлением Договора из тупика». «При этом мы пошли навстречу США. Во-первых, согласились на продление договора на один год вместо более логичного возможного срока в пять лет. Во-вторых, были готовы принять совместное с Вашингтоном политическое обязательство о замораживании на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов», – пояснил посол.

    «К сожалению, этого американским партнерам показалось мало. Они продолжают настаивать на срочном согласовании интрузивных мер верификации заморозки. Очевидно, что подобные требования выходят за рамки политического обязательства, предложенного самим Вашингтоном», – добавил Антонов.

    Помимо этого, посол ответил на заявления о «русских хакера». «Последние беспочвенные инсинуации в СМИ о якобы «взломах русскими хакерами» информсистем госструктур [США] указывают на то, что градус враждебности к нашей стране в Вашингтоне остается запредельно высоким. В этой связи вновь заявляем: Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальном пространстве», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Путин заявил, что отношения с Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации, отметив, что короля делает свита.

    Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. По мнению экс-дипломата, новая команда Белого дома будет предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами, в частности с Молдавией, Украиной, Грузией.


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