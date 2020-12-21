Новейшие российские подлодки назвали революцией в системе сдерживания на море

Россия использует революционные методы и передовые технологии в системе сдерживания на море. Она решает сразу две глобальные задачи, вводя в строй новые современные подводные лодки: модернизирует собственный флот и усиливает стратегический потенциал, пишет Military Watch (MW).

Появление подлодок проекта «Борей» в составе ВМФ России обсуждал весь мир, указывает MW. Эти субмарины демонстрируют боевую мощь страны, они обладают серьезными преимуществами по сравнению с другими подводными лодками, передает «Российская газета».

Современные российские подлодки имеют длительный срок службы, неприхотливы в обслуживании, и обладают повышенной живучестью. Кроме того, они могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых несет от 6 до 10 ядерных боеголовок. Дальность полета ракет – до 9300 тыс. километров.

Издание также отметило модернизированные субмарины «Ясень», секретную подлодку «Хабаровск», подводные беспилотники «Посейдон».

Напомним, 12 декабря в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.