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Российские ученые создали не вызывающие аллергию куриные яйца
Ученые СПбГУВМ создали не вызывающие аллергию куриные яйца
Благодаря точечному редактированию генома российские исследователи избавили куриные яйца от опасного белка овомукоида, который не разрушается даже при варке, сообщили в СПбГУВМ.
Исследователи Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) применили технологию CRISPR/Cas9 для изменения генома домашней птицы. Инструмент позволил сделать точечный разрез в ДНК и остановить синтез опасного белка, вызывающего реакцию у 2% детей, передает Газета.Ru.
Изменения вносились в половые клетки на ранней стадии развития эмбриона, что гарантирует наследование уникального признака. Птицы продолжают нестись в обычном режиме, а консистенция белка становится лишь немного более жидкой.
«Редактирование генома открывает возможности, которых у классической селекции никогда не было. Мы можем точечно менять один конкретный ген, не затрагивая остальное. В случае с овомукоидом это означает, что яйцо остается яйцом», – рассказал профессор Александр Сухинин.
Эксперт добавил, что продукт сохраняет все питательные свойства, лишаясь лишь провоцирующего реакцию элемента. Клинические испытания на людях пока отсутствуют, так как внедрение генетически измененных организмов в пищевую цепочку требует отдельного государственного одобрения.
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