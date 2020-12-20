Зеленский анонсировал судебную реформу на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине создан Высший антикоррупционный суд и сейчас идет «война» с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить эту антикоррупционную структуру.

«Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг – это глобальная судебная реформа в Украине», – сказал Зеленский в интервью New York Times. По словам украинского президента, уже подготовлены соответствующие законы и этапы внедрения этих реформ, передает «Московский комсомолец».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.