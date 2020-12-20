В Крыму считают, что Зеленский напрасно надеется на Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский зря надеется на избранного лидера США Джо Байдена в вопросе Крыма, никто не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России. Зеленский понапрасну уповает и рассчитывает на своего американского коллегу. Все это пустое сотрясание воздуха. Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и Родины, чем Россия», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.

По его словам, в заявлении президента Украины красной нитью проходит желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. Депутат также подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт и он не обсуждается. «Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию», – заключил Гемпель.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп

Вместе с тем в начале 2020 года бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена. Были опубликованы показания Шокина против Байдена. Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа на Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом. На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку Шокина.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.