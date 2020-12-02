Армения предложила обмен пленными в Карабахе по принципу «всех на всех»

Ереван предлагает при обмене пленными в Нагорном Карабахе придерживаться принципа «всех на всех», заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с российским послом Сергеем Копыркиным.

В офисе вице-премьера сообщили, что, по словам Авиняна, армянская сторона предлагает применить принцип «всех на всех», передает РИА «Новости».

«Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий», – отмечается в пресс-релизе.

Копыркин отметил, что проблема пленных, без вести пропавших и вопрос возвращения тел погибших находятся в центре внимания высшего российского руководства, которое придает особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября.

В офисе также добавили, что собеседники обстоятельно обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, розыском пропавших без вести и обнаружением тел погибших в Карабахе.

«Вице-премьер заявил, что эта проблема является первостепенной в повестке правительства», – отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на проходящем в режиме видеоконференции саммите ОДКБ, что вопрос об обмене заложниками, военнопленными и другими удерживаемыми лицами в результате военных действий в Нагорном Карабахе является приоритетной задачей.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Глава государства Владимир Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.