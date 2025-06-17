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    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    9 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    3 комментария
    17 июня 2025, 16:20 • Новости дня

    За три часа над Россией сбили 14 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более десятка украинских беспилотников за несколько часов во вторник, сообщило Минобороны.

    С 12.00 до 15.00 мск уничтожены 14 дронов самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оно уточнило, что девять сбили над территорией Калужской области, три – над территорией Тульской области, по одному уничтожены над Брянской и Смоленской областями.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что во вторник над регионом уничтожили 14 дронов.

    17 июня 2025, 08:17 • Новости дня
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов в Киеве зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, в Киеве в результате серии взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, министр не сообщил, передает ТАСС.

    Между тем, украинское издание «Страна» сообщило о сильных пожарах в Дарницком и Соломенском районах Киева.

    Агентство ТСН информировало о заметном ухудшении качества воздуха в Киеве после происшествий.

    Помимо этого, утром во вторник была объявлена воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины, такие данные приводятся на официальном сайте оповещения граждан. Сирены прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Информация о возможных новых инцидентах пока не поступала.

    На прошлой неделе Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

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    17 июня 2025, 09:52 • Новости дня
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    El Pais сообщила об угрозе сокращения западных поставок оружия Киеву
    @ Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Рост противостояния между Израилем и Ираном может привести к сокращению западных поставок вооружения Киеву, поскольку США считают Израиль приоритетным союзником, пишет испанская El Pais.

    Испанское издание Pais сообщает, напряженность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок западного оружия Киеву, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном негативно сказывается на ситуации на Украине, поскольку приоритеты США смещаются в сторону поддержки Израиля, их основного союзника в регионе.

    Также в статье подчеркивается, что на фоне усиливающегося противостояния на Ближнем Востоке для Украины сохраняется риск снижения внимания и ресурсов Запада. Особенно остро эта проблема стоит в отношении поставок вооружения и военной техники.

    Pais указывает, что эта ситуация может серьезно повлиять на возможности Киева продолжать боевые действия, поскольку значительная часть западной помощи теперь может быть перенаправлена в другую часть мира.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева

    «РВ»: Целями российских ударов по аэропорту Киева могли стать комплексы Patriot

    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары по аэропорту Жуляны, где, предположительно, находились американские комплексы Patriot, сообщили военкоры.

    Российские военные ночью атаковали международный аэропорт Жуляны в Киеве беспилотниками «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По данным военных корреспондентов, целью ударов могли быть американские системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на территории аэропорта, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки в Жулянах произошли мощные взрывы и пожары, аналогичные возгорания зафиксированы и в других районах Киева. По словам очевидцев, в городе звучали сирены и работала система ПВО. Военкоры отмечали, что сначала были применены дроны, затем по объекту нанесли удар ракеты «Кинжал». Спустя несколько часов были зафиксированы новые удары по аэропорту.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», атаке подверглись также Борисполь и другие военные объекты. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Черноморский флот России запускал по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а авиация Воздушно-космических сил применяла «Кинжалы».

    Украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что минувшей ночью под обстрелом оказались 27 локаций в разных районах столицы. Он отметил, что на местах работают все экстренные службы и призвал граждан соблюдать ограничения. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что российские военные выпустили по городу 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, среди которых были и баллистические.

    Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    16 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Зеленский потребовал выдачи украинских уклонистов из Австрии

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на содействие Вены в возвращении скрывающихся от призыва мужчин, находящихся сейчас на территории Австрии.

    Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии, передает URA.ru. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом Зеленский заявил: «Это безответственно, особенно в военное время. Мы надеемся, что Австрия поможет нам в этом вопросе».

    По данным австрийских властей, после начала спецоперации на Украине страна приняла от 70 до 80 тыс. украинских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Владимира Зеленского.

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    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 23:06 • Новости дня
    Земфиру и Хаматову внесли в базу украинского «Миротворца»

    Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова оказались в базе украинского «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Земфира ( признана иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в скандальную украинскую базу «Миротворец» за манипуляцию информацией.

    Земфира (признана иноагентом) оказалась в базе «Миротворца» по обвинениям в «отрицании российской агрессии» на Украине и манипуляциях общественно значимой информацией, передает РИА «Новости».

    Хаматова была внесена на сайт за якобы незаконное пересечение украинской границы с целью попасть в Крым и участие в попытках признания присоединения республики к России. Кроме того, на ресурсе сообщается, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории Крыма.

    Министерство юстиции России внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, проводила концерты в недружественных странах, призывая против спецоперации, и получала поддержку от зарубежных источников. В настоящее время, по данным Минюста, Земфира* проживает за пределами России.

    Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине, переехала в Латвию и уволилась из театра «Современник». В интервью латвийскому телевидению Хаматова говорила, что не придавала значения своему званию народной артистки России, не знает, что оно дает, и считает это звание «советским пережитком».

    Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 14-летнюю актрису Екатерину Темнову, известную по роли Манюни.

    В эту базу также попал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик и хоккеист Александр Овечкин.

    Российский актер Марк Эйдельштейн был внесен в базу «Миротворца».

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    16 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины

    СМИ сообщили о недовольстве поляков помощью Киеву со стороны властей

    Поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В польском обществе усиливается критика в адрес властей за излишнюю и преждевременную финансовую помощь Украине, особенно без учета мнения большинства граждан.

    Жители Польши устали от инициатив польских властей по оказанию финансовой поддержки Украине и не желают больше мириться с такими решениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mysl Polska.

    Отмечается, что Польша была одной из первых стран, оплативших кредиты Киева, не дожидаясь формального обращения Украины к Еврокомиссии за помощью.

    «Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», – приводятся в статье слова о настроениях внутри страны.

    По данным издания, общественное недовольство связано с тем, что решения принимаются без согласования с гражданами и вопреки их мнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина выразила недовольство решением Польши ввести день памяти жертв Волынской резни.

    Эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    17 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС Россиии нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

    Поставленная цель ударов была достигнута. В итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее были названы цели российских ударов по аэропорту Киева.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    17 июня 2025, 09:49 • Новости дня
    Die Presse: Трамп не встретится с Зеленским на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде не состоится из-за изменений в расписании, пишет Die Presse.

    По информации газеты, Зеленский находился в Вене, откуда должен был отправиться в Канаду для участия в мероприятиях саммита Группы семи, передает ТАСС.

    Ожидалось, что в рамках саммита Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако Die Presse отмечает, что встреча не состоится из-за того, что Трамп покинул Канаду раньше запланированного срока.

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.


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    17 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 147 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над несколькими областями России были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в период с 23.30 по московскому времени 16 июня до 07.00 утра 17 июня перехваты производились над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями, а также в Московском регионе.

    В Минобороны также сообщили, что всего с 20.00 16 июня до 07.00 17 июня ПВО удалось уничтожить 198 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Тверской областью. Также Минобороны доложило о 51 сбитом БПЛА над Белгородской областью за 3,5 часа с 20.00.

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    17 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России прорвали укрепленную оборону ВСУ севернее Верхнекаменского в ДНР

    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские военные прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Военный эксперт сообщил, что мощный концентрированный удар и натиск российских войск позволили осуществить этот прорыв.

    По информации Марочко, прорыв обороны ВСУ дал возможность российским бойцам продвинуться к поселку Серебрянка. Он добавил, что такое развитие событий ухудшило тактическое положение украинских войск у населенного пункта Григоровка.

    Эксперт отметил, что украинские подразделения в настоящее время пытаются удержать ключевые позиции в районе Верхнекаменского. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные боестолкновения.

    Ранее  Марочко сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

    ВС России продвигаются к Северску с нескольких направлений.


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    17 июня 2025, 07:55 • Новости дня
    «Северяне» отбили серию атак ВСУ на Курскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как ВСУ с разных направлений тщетно пытались прорвать оборону, так как командование ВСУ все еще «не отказалось от идеи захвата нескольких квадратных метров в Курской области».

    Как рассказали бойцы, дважды из района Рыжевки пытались проникнуть на российскую территорию неонацисты из 24-го батальона «Айдар» (включен в российский реестр террористов и экстремистов), однако после стрелковых боев большая часть нападавших была ликвидирована, остальные бежали, рассказали авторы неофициального Telegram-канала группировки войск «Северный ветер».

    Затем штурмовая группа 158-й бригады ВСУ атаковала из Бессаловки, но тоже была уничтожена российскими десантниками. Группа из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из Искрисковщины, также была уничтожена операторами FPV-дронов.

    Еще одну попытку прорваться в поселок Новый Путь предприняла штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, большинство бойцов которой было уничтожено, остальные отступили,

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), – уточнили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.

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    17 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    В Донецке прогремели десять мощных взрывов

    В Ленинском районе Донецка произошли десять мощных взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В Ленинском районе Донецка раздалось минимум десять взрывов, после чего в городе сработали системы противовоздушной обороны.

    Минимум десять взрывов были зафиксированы в Ленинском районе Донецка. По информации корреспондента, наиболее интенсивные взрывы услышали жители спального района города, передает ТАСС.

    В настоящее время в Донецке активно работают системы противовоздушной обороны, что подтверждают местные источники.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке ВСУ в Донецке пострадали шестеро подростков.

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    16 июня 2025, 20:18 • Новости дня
    Гладков: При атаке ВСУ на Шебекино погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При обстреле украинских военных города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный гражданин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Снаряд прилетел по коммерческому объекту, мужчина погиб на месте, он скончался еще до приезда бригады скорой помощи, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Гладков сообщал, что за сутки ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 60 раз.

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    17 июня 2025, 02:32 • Новости дня
    NYT узнала о попытках Киева показать выгоду для США от сделки по металлам

    NYT: Киев показывает Трампу шансы на ощутимые результаты от сделки по ресурсам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское правительство инициировало процесс подготовки торгов для инвесторов по разработке одного из крупнейших литиевых месторождений страны – месторождения Добра, пишет NYT, указывая на стремление Киева доказать США выгодность сделки по редкоземельным металлам.

    Через месяц с небольшим после того, как Украина подписала соглашение, предоставляющее США долю в ее минеральных запасах, Киев стремится показать администрации Дональда Трампа, что эта сделка может дать быстрые и ощутимые результаты, пишет New York Times (NYT).

    «В понедельник Украина одобрила первые шаги по разрешению частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития, заявили два правительственных чиновника. Такой проект станет первым, которому будет дан зеленый свет в рамках сделки с США», – сказано в статье.

    По словам источников, украинское правительство согласилось начать разработку рекомендаций по открытию торгов компаниями на разработку литиевого месторождения Добра в центральной Украине. Это одно из крупнейших на Украине месторождений лития, критически важного для производства электрических батарей.

    Среди вероятных участников торгов – консорциум инвесторов, в который входят TechMet, инвестиционная энергетическая фирма, частично принадлежащая правительству США, и Рональд С. Лаудер, миллиардер, друг президента Трампа, пишет NYT.

    Половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи полезных ископаемых, будет поступать в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Затем эти доходы будут реинвестироваться в экономику Украины, хотя США также будут претендовать на часть. Трамп представил эту договоренность как погашение прошлой военной помощи США Украине.

    Напомним, экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов. Крупнейшие мировые компании заявляли, что  не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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