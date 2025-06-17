Израиль заявил о готовящейся атаке на объекты в Тегеране

Tекст: Ольга Иванова

Израиль планирует нанести удары по «очень важным» целям в Тегеране, передает ТАСС. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. Его заявление прозвучало в эфире телеканала N12.

«Сегодня мы собираемся атаковать очень важные цели в Тегеране», – заявил Кац. Он также отметил, что вопросам, связанным с иранским ядерным объектом в Фордо, будет уделено особое внимание. Подробности возможной операции и сроки ее проведения министр не уточнил.

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Ранее армия обороны Израиля заявила, что в ночь на вторник израильские ВВС нанесли масштабные удары по военным объектам в Иране.