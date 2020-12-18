Немецкий журналист раскритиковал решение CAS по России

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне сократить срок санкций против России до двух лет является результатом переговоров и давления, оказываемого на процесс принятия решения заинтересованными сторонами, заявил радиостанции Deutschlandfunk журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт.

Зеппельт, известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте, полагает, что в подобных переговорах могли участвовать, в частности, Международная федерация хоккея (IIHF), которая, как считает журналист, задумывалась о переносе чемпионата по этому виду спорта в 2021 году из Беларуси в Россию. Также на решение могли повлиять представители Международного олимпийского комитета (МОК), придерживающиеся благоприятного для Москвы курса и выступавшие за смягчение санкций, передает Deutsche Welle.

«Вот почему нельзя исключать того, что в данном случае именно масштабное воздействие привело к тому, что срок отстранения и наказание были сокращены вдвое. (…) С точки зрения тех, кто надеялся, что будет создана эффективная антидопинговая система, способная наказывать конкретные страны, это – просто пощечина», – заявил Зеппельт.

При этом он признал, что постановление CAS все равно ударило по России. «Думаю, Россия оказалась под ударом», – сказал репортер. Он подчеркнул, что с учетом той роли, которую спорт играет для российского патриотизма, даже двухлетнее отстранение – это серьезные санкции.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение «абсолютным беспределом» и заявил о том, что Россия будет его оспаривать.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала решение CAS «гибридной войной против России».

В Германии возмутились решением суда в Лозанне по России.