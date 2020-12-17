В Евросоюзе определились с датами начала вакцинации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всех странах ЕС начнется с 27 декабря.

«Вакцинация в ЕС начнется 27, 28, 29 декабря. Это важный день для Европы. Мы все вместе защищаем наших граждан, мы сильны вместе», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

По данным дипломатического источника агентства, единый день старта вакцинации в ЕС не удалось согласовать из-за разной степени готовности стран сообщества к ее проведению.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после регистрации вакцины, самой поздней датой она назвала 29 декабря.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.