Меркель заявила, что решение о допуске вакцины в ЕС ожидается 29 декабря

Вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется через несколько дней после регистрации вакцины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«У нас есть для этого (для оценки безопасности вакцины) Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA), мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее – 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию», – заявила Меркель по итогам конференции с главами регионов ФРГ, передает РИА «Новости».

По ее словам, «спустя несколько дней после допуска (препарата) начнется вакцинация».

Ранее Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции.