Путин и Меркель договорились о контактах по вакцинам от коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения двух стран по вакцинам от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.

«Акцентирована важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений. В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования. Выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ», – указали в Кремле.

Также в ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту Путин и Меркель констатировали, что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня».

«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств. Подтверждено намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», – добавили в пресс-службе.