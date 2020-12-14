В гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В гражданский оборот уже декабря поступило около 320 тыс. доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на брифинге, посвященном результатам исследований «Спутник V».

«Я хотел бы уточнить, что на вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тыс. доз вакцины. Сколько за сегодняшний день ей провакцинировано, трудно сказать. Но я думаю, что на завтрашний-послезавтрашний день она вся будет уже применена по назначению», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что во вторник в оборот выйдет еще одна партия вакцины. «Завтра в гражданский оборот выходит следующая партия, довольно-таки значительная, вакцинного препарата, который тоже отправится в регионы», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Эффективность вакцины на финальной точке исследований превысила 90%.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинациироссиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Эффективность вакцины на финальной точке исследований превысила 90%.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинациироссиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.