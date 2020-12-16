Президент Ирана обрадовался поражению «террориста» Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Роухани назвал действующего президента США Дональда Трампа убийцей и террористом и заявил, что исламская республика рада его поражению на выборах.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти [в США]. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп. Этот человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом, и даже препятствует [импорту] вакцины в [Иран]», – передает его слова ТАСС.

Роухани также выразил надежду, что «голос народа США за Байдена – это голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения». «Это голоса за исполнение обязательств вместо отказа от них», – сказал президент Ирана.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.