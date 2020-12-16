Баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2022 году

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат». Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», – заявил Каракаев в интервью газете «Красная звезда» накануне Дня РВСН.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. километров, стартовая масса – 208,1 тонны, масса полезной нагрузки – более 10 тонн, масса топлива – 178 тонн, длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – 3 метра, тип боевой части – разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения, передает РИА «Новости».

Каракаев также сообщил, что три ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения осталось перевооружить на ракетные комплексы «Ярс». Он добавил, что в Барнаульской и Бологовской ракетных дивизиях идет перевооружение на мобильный вариант «Ярса», в Козельской – на стационарный.

«Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью.