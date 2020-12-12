Украина выразила протест в связи с расширением Россией санкций На Украине возбудили дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье 12 декабря 2020, 20:33 Текст: Ксения Панькова

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области. В СБУ завили, что инцидент проверяют на наличие признаков госизмены, посягательства на территориальную целостность страны и подделки документов, передает агентство «Украинские новости». Напомним, ранее произошло очередное обострение в отношениях Украины с Венгрией. СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.

