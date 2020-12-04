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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Украина втягивает Европу в новую войну

В Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили материалы, призывающие к восстановлению «Большой Венгрии» Zuma/ТАСС
Губернатор Закарпатья пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Напряжение в регионе достигло такого накала, что венгерские депутаты в Европарламенте заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в Закарпатье миссию наблюдателей. Можно ли говорить о появлении новой горячей точки на территории Украины? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

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    В Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили материалы, призывающие к восстановлению «Большой Венгрии»    4 декабря 2020, 08:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая, Артур Приймак

    Губернатор Закарпатья пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Напряжение в регионе достигло такого накала, что венгерские депутаты в Европарламенте заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в Закарпатье миссию наблюдателей. Можно ли говорить о появлении новой горячей точки на территории Украины?

    Губернатор Закарпатской области Алексей Петров (по совместительству – генерал-майор СБУ, член партии «Слуга народа») в четверг заявил, что лидер Партии венгров Украины Василий Брензович может стать фигурантом уголовного дела по делу о государственной измене. «Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов – они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы вызвали такой резонанс, то вы будете отвечать за свои действия», – цитирует Петрова «Страна.уа».

    Губернатор Петров имел в виду, что Брензович спровоцировал международный скандал после того, как СБУ в понедельник провела обыски в его частном доме и в офисе. В чем именно прокуратура собирается обвинить лидера венгерского землячества, пока неизвестно, но не исключено, что речь идет о государственной измене.

    Депутаты Европарламента от венгерской Христианско-демократической народной партии и партии «Фидес» в четверг заявили, что Киев годами попирает права национальных меньшинств и своими действиями создает в Закарпатье «ситуацию гражданской войны». «Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», – говорится в заявлении. Депутаты призвали Европарламент обсудить эти факты в ходе декабрьского пленарного заседания.

    В свою очередь, с протестами выступили в тот же день и венгерские дипломаты – глава МИД Петер Сийярто и посол в Киеве Иштван Ийдярто.

    «В понедельник секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, и дома ее председателя были подвергнуты обыску. Спецназ вошел в университет. Мы считаем, что это скандал. Подобные меры неприемлемы в XXI веке», – сказал министр, выступая на заседании совета глав МИД ОБСЕ, и потребовал направить в регион Специальную мониторинговую миссию (СММ).

    По словам Сийярто, ранее он уже получил обещание, что миссия будет направлена, но затем его предупредили, что Киев не позволит эмиссарам ОБСЕ пообщаться на месте с представителями венгерского меньшинства. По словам министра, будущей миссии разрешили контактировать только «с украинской секретной службой». «Эта ситуация неприемлема для нас. Я хотел бы обратиться к вам, господин премьер-министр в качестве действующего председателя, проанализировать данный вопрос, как такое вообще возможно в нашей организации», – добавил Сийярто, обращаясь к модератору заседания, главе правительства Албании Эди Раме.

    Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто в тот же день обвинил Киев в нетолерантности. «Мысль о том, что венгры «не совсем лояльны» или хотят чего-то большего, нежели у них было до 2017 года, – это спекуляция. Как и то, что Будапешт «мечтает о Большой Венгрии», – сказал посол украинскому изданию «Вести». –

    Атмосфера того, что «Закарпатье – это следующий Крым» или «западноукраинский Донбасс» создается специально.

    Мол, если СБУ и другие спецслужбы не будут воевать против этого, то... Скажите, ну как венгерская община может жить в такой атмосфере?» – риторически спросил посол. По его словам, правоохранительные органы Украины намеренно в течение длительного времени уделяют венграм особое внимание. Изначальной же причиной ссоры двух стран посол назвал принятие Украиной закона «Об образовании» в 2017 году, в результате чего, по словам Ийдярто, «практически впервые за 100 лет в Закарпатье не останется ни единой венгерской школы.

    Напомним, что новый виток конфликта Будапешта и Киева начался 24 ноября, причем с подачи украинской стороны. Украинские пограничники развернули на границе венгерского топ-чиновника Иштвана Грежу, которому было объявлено о запрете посещать Украину – «из-за вмешательства в местные выборы». Символическим ответом на эту акцию стал демарш депутатов Сюртовской сельской общины, часть которых на церемонии принятия присяги 29 ноября исполнила национальный гимн Венгрии, вместо гимна Украины.

    Именно после этого СБУ и провела обыски у Брензовича, а также у функционеров благотворительных фондов, связанных с Венгрией. В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили материалы, агитирующие за восстановление «Большой Венгрии». Одновременно в социальных сетях появился видеоролик, на котором у въезда в закарпатский город Берегово, где компактно живут венгры, человек в камуфляжной одежде и в балаклаве на фоне символики «Правого сектора*» угрожает местным жителям расправой.

    В Киеве считают, что венгерские политики сгущают краски. «Никакой гражданской войны нету. Нет и никаких серьезных столкновений. Да, прошли обыски у целого ряда общественных деятелей среди венгров. Формальным поводом стало исполнение венгерского гимна на заседании районного совета», – сказал газете ВЗГЛЯД глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

    По мнению киевского политолога, в большинстве своем венгры Закарпатья не выражают никаких сепаратистских настроений. «Нет пока и необходимости направлять в регион представителей ОБСЕ. Этот вопрос просто должен быть урегулирован дипломатическим путем, но не путем привлечения каких-то посредников. Это не горячая точка», – подчеркнул Бондаренко. «Да, Киев и Будапешт не могут найти общий язык по многим вопросам. Но решать их необходимо путем переговоров на высшем уровне. Без них решить вопросы, которые накопились сегодня в Закарпатье, невозможно», – уверен эксперт.

    В Москве же считают вполне реальным сценарий, при котором Киев под давлением Будапешта будет вынужден согласиться на прибытие миссии ОБСЕ. «Но вряд ли это изменит ситуацию. Деятельность ОБСЕ на той же Украине всегда носила выборочный характер. На Донбассе эмиссары ОБСЕ не находили признаков военных преступлений украинских военных по отношению к жителям Донбасса. Не помню, чтобы эмиссары ОБСЕ беспокоились положением русскоязычных в странах Балтии», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    А пока стоит ожидать продолжения выборочных акций СБУ – например, ареста Брензовича, полагает эксперт. «В ходе обысков  в офисе Брензовича изъяли большое количество литературы, крупные суммы денег. Брензовичу реально инкриминируют государственную измену. Вместе с ним могут задержать или арестовать других членов венгерского актива Украины. Но более масштабных акций ожидать не стоит. У Киева нет на это ресурсов – да и политической воли не хватает», – уверен Кортунов.

    По словам эксперта РСМД, в Киеве обеспокоены  тем, что часть венгров Закарпатья претендует на автономию. Кортунов отдельно указал:  нынешний законодательный корпус Украины не предусматривает возможности смены унитарного устройства страны на федеративное.  «В Закарпатье многие венгры, возможно, вообще хотят присоединить регион к Венгрии. Стоит все же ожидать, что в СБУ привлекут к ответственности не откровенных сепаратистов, а сторонников движения автономии венгров Закарпатья».

    Уголовное преследование венгерского актива – прецедент для других нацменьшинств Украины, говорит Кортунов. «На Буковине живут румыны и молдаване, которые тоже хотят автономии. В Одесской области тоже есть румыны и молдаване, а также болгары, греки, ассирийцы, добивающиеся расширения своих прав на самоопределение.  Значительная часть Украины – даже без учета ДНР и ЛНР – русскоязычная. Русскоязычные граждане Украины давно добиваются своего самоопределения», – отметил он.

    Репрессии по отношению к венграм проходят в привычном русле национальной политики Киева, обобщает эксперт. «Конфликтов на этой почве можно было бы избежать, если бы Киев расширил полномочия региональных властей – в пользу сохранения национально-культурной автономии нацменьшинств. Но нынешнее украинское руководство опасается центробежных тенденций», – посетовал Кортунов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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