В России оценили риск введения новых санкций перед уходом Трампа

Пока Дональд Трамп не покинул президентский пост, США могут ввести новые санкции не только в отношении Ирана, но и в отношении КНДР, Сирии и Венесуэлы. Не исключены новые санкции и против России, заявил политолог Андрей Кортунов, комментируя газете ВЗГЛЯД сообщения американских СМИ о намерении Вашингтона принять большой пакет ограничительных мер против Ирана.

«Перед уходом Трампа с поста президента Вашингтон может ввести новые ограничительные меры не только в отношении Ирана, но и Северной Кореи, а также ужесточить санкции в отношении Сирии и Венесуэлы. Но если они оформятся в виде президентских декретов, то могут быть отменены администрацией следующего президента США. Например, в отношении Ирана Джо Байден не склонен действовать так жестко, как Трамп, и какие-то возможности для диалога с Тегераном он вполне допускает», – предположил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Собеседник также не исключает введения новых ограничительных мер по отношению к России: «Случай с Навальным повлек за собой санкции со стороны ЕС, но США санкции не водили. От Америки ждут солидарности с Европой, потому они могут ввести пусть и символические, но все же санкции в отношении Москвы».

Однако Кортунов отметил, что серьезных шагов к дополнительному ухудшению отношений с Россией от США ждать не стоит. «Сейчас самый главный повод для введения санкций в отношении Москвы связан с возможным вмешательством в прошедшие выборы. Но пока заявлений от американских правоохранителей на этот счет мы не слышали», – считает он.

«Однако это не означает, что когда Байден займет пост президента, он не примет новых санкций против России. Именно санкции будут оставаться одним из главных инструментов политики США по отношению к Москве», – заключил Кортунов.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа в координации с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива готовит большой пакет санкций против Ирана.

Действующие власти США хотят успеть ввести новые санкции против Ирана до 20 января, когда Джозеф Байден, по версии ряда американских СМИ, должен вступить в должность президента Соединенных Штатов. Администрация Трампа считает, что такой массив санкций усилит давление на Иран и осложнит для Байдена оживление ядерного соглашения 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), говорится в публикации новостного портала Axios.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с «победой» на выборах. Ранее экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал в случае победы Джо Байдена «возвращение старой либеральной Америки».

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

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