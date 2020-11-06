В Израиле спрогнозировали возвращение «старой либеральной Америки»

«Израильское правительство и большинство населения желали бы видеть в качестве президента США Дональда Трампа. Но сейчас, в случае победы Джо Байдена, мы увидим возвращение старой либеральной Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер, комментируя прошедшие выборы 46-го президента США.

«В отношении американских выборов израильская пресса ведет себя достаточно сдержанно, хотя израильский премьер-министр, правительство и большинство граждан желали бы видеть в качестве президента США Дональда Трампа. Он сделал для Израиля за прошедшие четыре года больше, чем все президенты США с момента образования израильского государства», – сказал экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер.

Политолог также отметил, что «российские евреи или израильтяне, живущие в США, поддерживают Трампа, в то время как 70% американских евреев поддерживают Байдена».

Собеседник связывает это с тем, что «у Израиля исторически хорошие и глубокие отношения как с Республиканской, так и с Демократической партией США». «Многие будут жалеть, что на долю Трампа выпала только одна президентская каденция. С другой стороны, Байден имел тенденцию к дружеским отношениям с Израилем на протяжении всей своей политической карьеры. Думаю, в случае его победы отношения постепенно наладятся и Израиль станет другом обеих партий в США», – предположил Векслер.

«Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о поддержке Трампа, в то время как начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц сказал, что будет за Байдена. Думаю, это было сделано для демонстрации равновесия израильской точки зрения», – считает собеседник.

При этом Векслер подчеркнул: несмотря на все трудности и скандалы вокруг американских выборов, США «не потеряют статус мирового лидера». «Во время властвования Трампа в либеральных кругах думали о том, что США утратят лидерские позиции. Но сейчас, в случае победы Байдена, мы увидим возвращение старой либеральной Америки. Хотя в чем-то, возможно, Байден и продолжит линию Трампа. Например, не остановит вывод американских войск из районов Ближнего Востока»», – заключил политолог.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.

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