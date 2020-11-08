Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что говорить о переговорах по карабахскому урегулированию в условиях военных действий нормально, но нереалистично.

«Говорить о переговорах в условиях войны [в Нагорном Карабахе] нормально, но нереалистично. По сути, условия переговоров были обсуждены и согласованы в Московском заявлении от 10 октября, которое позже было подтверждено», – приводит слова Пашиняна РИА «Новости».

Как отметил премьер-министр Армении, московское заявление было принято при посредничестве президента России, затем при посредничестве президентов Франции и США оно было подтверждено. «И там четко прописана программа, которая, по сути, согласована. Я имею в виду, если есть согласованные пункты, какой смысл выдвигать друг другу условия, ведь, в конце концов, оно (заявление) было принято совместно. То есть уже не нужно выдвигать никаких условий. Условия там уже прописаны, и мы сочли их приемлемыми», – заявил глава правительства Армении в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ – единственный формат, в рамках которого может быть обсужден и решен карабахский вопрос.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Нагорном Карабахе. Он также высказался за ввод миротворцев в Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Карабахе. Ранее в Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах.

Напомним, в октябре в Минобороны отреагировали на сообщения о переброске в Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Кроме того, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян предупреждал, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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