Президент Армении назвал Турцию стороной конфликта в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Нагорном Карабахе.

«То, что Турция была заинтересована, было очень видно по одной простой причине – по тому, что арцахская война (Арцахом в Армении называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику), к сожалению, не единственное место, где Турция создала нестабильность и в принципе делает все возможное, чтобы разрушить все статусы-кво», – приводит ТАСС текст заявления Саркисяна в интервью украинскому телеканалу «Украина-24».

Президент Армении назвал Турцию «третьей стороной конфликта», которая не заинтересована в перемирии, и посредством создания нестабильности в Восточном Средиземноморье хочет «стать региональным большим игроком».

Саркисян выразил уверенность, что Турция имеет огромное влияние на Азербайджан. «Они (Турция), по всей видимости, там и останутся (в Азербайджане), и тогда влияние на энергоносители, газопроводы и нефтепроводы, которые идут с Каспия, [из] Центральной Азии в Европу, будет под их контролем, то есть Европа в какой-то мере будет заложником», – заметил президент Армении. Он также выступил с утверждением, что Турция снабжает Азербайджан оружием НАТО и что Североатлантический альянс в этой связи должен оказывать давление на турецкую сторону.

По мнению Саркисяна, благодаря Турции за азербайджанскую сторону воюют наемники, в том числе запрещенных в мире экстремистских организаций. «Они есть и это видно на всех спутниковых каналах. Видно, как их передвигали сюда. В Европе все знают, что они есть. Это не простые террористы, это экстремисты, люди, которые принадлежат к запрещенным организациям. Это люди, которых привела туда Турция», – заявил президент Армении.

Он высказался за ввод миротворцев в Нагорный Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия. «Самые оптимальные миротворцы – это, естественно, Россия. Потому, что эта страна, которая имеет нормальные отношения с Азербайджаном и с Арменией. Она одна из стран, которая старается как-то урегулировать, привести данные военные действия к перемирию. Это мое мнение», – отметил Саркисян.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Карабахе. Ранее в Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах.

Напомним, в октябре в Минобороны отреагировали на сообщения о переброске в Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Кроме того, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян предупреждал, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД