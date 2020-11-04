В Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах

Плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах, сообщили в Генпрокуратуре Армении.

По его словам, близ КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе из сотен потенциальных наемников были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить 2 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

«Затем окончательно завербованные 500 новобранцев беспрепятственно, без проверки турецкими правоохранителями документов прошли через КПП на границе Сирии и Турции, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из гражданских аэропортов Турции», – приводит генпрокуратура слова пленного.

Как добавили в ГП, оттуда с пересадкой на турецких и азербайджанских гражданских самолетах они были доставлены в гражданский аэропорт в Азербайджане, где их встретили военные в форме турецкой армии и военнослужащие ВС Азербайджана, перевезли в несколько воинских частей, где выдали форму и оружие.

По словам пленного, в воинской части были еще 500 сирийских арабов, прибывших воевать за деньги, а также турецкие и азербайджанские солдаты. Отмечается, что сириец был ранен во время отражения атаки наемников на одно из сел Карабаха.

Ранее в Минобороны прокомментировали сообщения о переброске в Нагорный Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Кроме того, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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