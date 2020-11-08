Мадуро поздравил Байдена и Харрис «с победой»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена и «вице-президента» США Камалу Харрис «с победой».

«Поздравляю американский народ с состоявшимися президентскими выборами. Я также поздравляю избранного президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис с победой», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Президент Боливарианской Республики отметил, что Венесуэла «всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством США».

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в поздравлении в адрес кандидата от Демократической партии США выразил надежду на совместную работу «над восстановлением демократии, свободы, защитой прав народа Венесуэлы».

Напомним, 25 сентября США потребовали от Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы.

21 сентября госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против Мадуро за сотрудничество с Ираном. В МИД России санкции США против Мадуро сочли примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом.

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