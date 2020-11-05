Украинку избрали в парламент США

В парламент США впервые в истории избрали украинку – уроженка Черниговской области Виктория Спартц попала в Палату представителей США от 5-го округа штата Индиана.

Спартц баллотировалась от республиканцев, на момент подсчета 89% протоколов ее поддержали 187 тыс. избирателей, передает Ukrainian American Media.

Спартц – сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблесвилл, округ Гамильтон. Родилась 1 октября 1978 года в городе Носовка Черниговской области, Украинской ССР, передает портал vesti.ua.

В 2000 году, после окончания Киевского экономического национального университета, где она изучала международную экономику, Спартц переехала в США. Через шесть лет она получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии университета Индианы и осталась работать там преподавателем.

Также она работала главным чиновником по финансам службы прокурора Индианы, занимала высокие посты в крупных американских компаниях.

В 2017 году она заменила на посту в конгрессе штата Индиана 72-летнего сенатора Люка Кенли. На нынешних выборах Спартц баллотировалась от Республиканской партии и опередила свою ближайшую соперницу-демократку Кристину Хейл на 6%.

Ранее сообщалось, что впервые в истории США в Сенат избрали трансгендера.