Впервые в истории США в Сенат избрали трансгендера

Впервые в истории в Сенате США будет трансгендер – представитель Демократической партии Сара Макбрайд одержала победу в штате Делавэр, сообщают местные СМИ.

Макбрайд – активистка за права лиц нетрадиционной ориентации, она получила более 90% голосов, обойдя республиканца Стива Вашингтона, передает «Российская газета».

«Мы добились этого. Мы победили на всеобщих выборах», – написала она в Twitter.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Известно, что Макбрайд стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров и была первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

Ранее стало известно, что умерший от коронавируса кандидат от республиканской партии США Дэвид Андал победил на выборах в законодательный орган штата Северная Дакота.

Во вторник прошли в США всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также представители местных законодательных собраний ряда штатов.

На фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.