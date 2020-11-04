Умерший от коронавируса кандидат победил на выборах в заксобрание в США

В США умерший от коронавируса кандидат от республиканской партии Дэвид Андал победил на выборах в законодательный орган штата Северная Дакота.

Андал скончался от осложнений от COVID-19 в октябре, передает телеканал Fox9.

Уточняется, что мужчина выдвигался от восьмого округа вместе с однопартийцем Дэйвом Нэрингом. Оба кандидата получили места в палате представителей штата, при этом Андал набрал 35% голосов.

Во вторник прошли в США всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также представители местных законодательных собраний ряда штатов.

На выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Действующий президент Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах. Также он предупредил, что некая «группа людей» пытается мошенничать. Выборы официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).