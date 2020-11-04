ЕС призвал доверять властям США в подсчете голосов на выборах

Евросоюз не будет комментировать ситуацию с выборами президента США до оглашения итоговых результатов и призывает доверять американским властям в подсчете голосов, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Пока процесс подсчета голосов в США продолжается, и до его завершения мы не можем комментировать ситуацию. Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС», – передает слова Мамера ТАСС.

3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне выборов в США начались новые беспорядки.

По последним данным, кандидат от демократов Джозеф Байден вырвался вперед в ключевом штате Висконсин.