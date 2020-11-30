В Совфеде объяснили, кому в декабре полагаются две пенсии

Некоторые граждане в декабре досрочно получат пенсии за январь, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», – сказала сенатор «Парламентской газете».

В конце декабря пенсию за январь получат россияне, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью – за весь январь», – объяснила Бибикова. С 4 января «Почта России» уже будет работать в обычном режиме.

Ранее Бибикова сообщила, что страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году проиндексируют на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию.