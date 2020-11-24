Стало известно о росте пенсий в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в 2021 году.

Бибикова сообщила, что страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, что почти в полтора раза превысит инфляцию, передает «Парламентская газета».

«То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», – сказала она.

Сенатор также высказалась о ежемесячных денежных выплатах ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, их повысят с 1 февраля: «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год – пока он 3,8%».

Кроме того, с 1 апреля также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». На данный момент это 2,6%, однако в дальнейшем показатель могут скорректировать.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам.