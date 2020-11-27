К «Союзу» не нашлось претензий во время генеральных испытаний на космодроме Куру

Генеральные испытания ракеты-носителя «Союз-СТ-А» на космодроме Куру прошли успешно, замечаний не выявлено, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник ТАСС заявил, что «генеральные испытания ракеты «Союз-СТ-А» на космодроме Куру прошли», замечаний нет.

Ранее источник сообщал, что специалисты Роскосмоса якобы обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Указывалось, что на прошлой неделе во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России.

Во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете «Союз» на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».