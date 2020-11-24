Ракету «Союз» допустили к запуску с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-А», в которой была обнаружена неисправная деталь, допущена к запуску с космодрома Куру во французской Гвиане после устранения неполадок, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye-2 на стартовый комплекс принято. Вывоз состоится завтра в 12.30 мск», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее глава госкорпорации подтвердил, что в ракете-носителе «Союз-СТ-А», которая готовилась к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, обнаружена неисправная деталь, однако системе проверки удалось предотвратить аварию.

Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат-М», который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным «Фрегатом», из-за чего старт сдвинулся уже на ноябрь.