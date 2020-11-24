Рогозин подтвердил обнаружение брака в ракете «Союз» на космодроме Куру

В ракете-носителе «Союз-СТ-А», которая готовилась к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, обнаружена неисправная деталь, системе проверки удалось предотвратить аварию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества. Но в целом отмечаю резкое падение ответственности и качества работы поставщиков», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова источника в ракетно-космической отрасли о том, что «при подготовке к пуску ракеты «Союз-СТ-А» на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан». Сообщалось, что бракованную деталь заменят на запасную, взятую с другой ракеты. На дате пуска 29 ноября это сказаться не должно.

Кроме того, сообщалось, что в связи с обнаружением неисправности решено проверить и в случае необходимости заменить всю партию таких клапанов на других ракетах «Союз», в том числе на космодроме Плесецк. Именно с этим, пояснил источник, связан перенос даты пуска российских спутников связи «Гонец» с 28 ноября, предварительно, на 3 декабря.

Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат-М», который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным «Фрегатом», из-за чего старт сдвинулся уже на ноябрь.