РКК «Энергия» предложила отказаться от МКС

Ряд элементов Международной космической станции поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз, в связи с чем РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации МКС и сосредоточиться на создании национальной станции, заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

«До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», – сказал топ-менеджер в ходе Совета РАН по космосу, передает РИА «Новости».

По данным РКК «Энергия», дальнейшие траты России на МКС «оцениваются в 10-15 миллиардов рублей» (судя по всему, в год) и «слишком велики». «Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ (национальных) орбитальных станций», – подчеркнул Соловьев.

В ходе совещания, проведенного во главе с президентом РАН Александром Сергеевым, Соловьев представил облик новой российской орбитальной станции с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей.

Как предполагается, новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) – именно так звучит ее официальное название – будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается в период после 2024 года – точнее сроки не указаны.

В последнее время на МКС действительно увеличилось число поломок. Так, в октябре в российском сегменте Международной космической станции произошел сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».

В сентябре на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.

В то же время руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что на МКС постоянно происходят какие-то поломки или утечки, как в большом цехе: то короткое замыкание, то прорыв какого-то баллона. По его словам, это абсолютно нормально.