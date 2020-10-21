На МКС произошел сбой в системе подачи кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел очередной сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ», после чего ее отключили, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«После отключения системы «Электрон-ВМ» экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В Роскосмосе отметили, что безопасности экипажа МКС из-за работ с системой подачи кислорода ничего не угрожает.

Система уже выходила из строя 14 октября, но ее работа была восстановлена.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции. В среду астронавт НАСА Крис Кэссиди передал «ключ» от Международной космической станции и командование МКС российскому космонавту Сергею Рыжикову.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-16» запланирована на 22 октября. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Криса Кэссиди.