Эксперт: На МКС постоянно происходят какие-то поломки и это – нормально

На МКС постоянно происходят какие-то поломки или утечки, как в большом цехе: то короткое замыкание, то прорыв какого-то баллона, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Он уточнил, что это абсолютно нормально.

Из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда» вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ».

«Вообще говоря, этот «Электрон-ВМ» (система электролиза добычи кислорода из воды) носит вспомогательный характер. То есть несколько облегчает нагрузку на наши грузовые корабли, но, в общем-то, можно и без него работать. Это не является каким-то чрезвычайным происшествием – эта поломка не критична. Можно с ней летать, а можно и без нее», – говорит Моисеев.

Он также назвал удивительным тот факт, что на МКС одновременно произошла поломка, связанная с воздухом, а также обнаружены утечки. При этом эксперт уверен, что они никак не связаны и это обыкновенное совпадение.

Напомним, ранее в российском сегменте была обнаружена утечка воздуха, которая превышает величину нормативных утечек, поэтому на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» нашли два возможных места утечки, которые изначально попытались заделать скотчем, но ничего не вышло, поэтому было принято решение применить американский пластилин. 15 октября один из членов экипажа доложил, что они обнаружили возможное место негерметичности в переходном отсеке модуля «Звезда».

«Все эти поломки и утечки совершенно не означают, что ресурс «Звезды» подходит к концу. Нужно понимать, что такие вещи происходят более-менее постоянно и не связаны с гарантийным ресурсом модуля. Я обычно сравниваю МКС с большим цехом. Кто работал там хотя бы простым рабочим, знает, что каждый день что-нибудь случается: то короткое замыкание, то прорыв какого-то баллона, то утечки. В любом цехе есть слесарная команда, которая все эти дырки затыкает», – рассказывает Моисеев.

Собеседник также подчеркнул, что заключение по ресурсу российского модуля дает Ракетно-космическая корпорация «Энергия». В последний раз компания заявила, что российский модуль проработает как минимум до 2024 года.

«У американцев сектор больше и поломки там еще чаще случаются. Но это естественно – чем больше аппаратуры, тем чаще она ломается. Что из последнего помню, связанного с воздухом, так это когда у них была тревога о выбросе аммиака (ложное срабатывание датчика), из-за чего им пришлось в нашем отсеке герметизироваться. Утечки всевозможные в американской части – тоже не редкое явление», – резюмировал Моисеев.

Рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток), Герой России Геннадий Падалка заверил, что выход из строя системы получения кислорода не представляет никакой опасности и поломку можно исправить.