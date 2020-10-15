Космонавт оценил опасность отказа системы выработки кислорода на МКС

Выход из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте Международной космической станции не представляет опасности, поломку можно исправить, рассказал рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Герой России Геннадий Падалка.

«Это бывает. И у американцев такое бывает. Другое дело, насколько это (поломка) серьезно. У нас же есть запасы кислорода в грузовике. У американцев есть своя система выработки кислорода. Другое дело, что там сейчас шесть человек. Система рассчитана и у них, и у нас на 3-4 человека. Другое дело, если есть запасы кислорода, будут их использовать. А если система ремонтопригодна, в чем я не сомневаюсь... Отказ и отказ, ничего страшного», – передает РИА «Новости» слова Падалки.

По его словам, все запчасти для системы производства кислорода «Электрон-ВМ» должны иметься на борту станции. Трудность может быть только в том, конкретно какую систему предстоит ремонтировать. «Самое проблемное – жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо», – заметил собеседник.

Ранее в четверг стало известно, что в российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода.

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