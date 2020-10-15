На МКС нашли предполагаемое место утечки воздуха

Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда», доложил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами.

«Нашли возможное место негерметичности», – передает ТАСС слова Иванишина.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

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