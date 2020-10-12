Космонавты пожаловались на температуру в модуле МКС с утечкой воздуха

В модуле МКС «Звезда» повышается температура, сообщил космонавт Иван Вагнер.

Вагнер в разговоре с подмосковным Центром управления полетами заявил: «Чего-то у нас тут температура медленно повышается». В ЦУПе с сожалением ответили, что нормальный температурный режим смогут восстановить только утром в понедельник. В понедельник откроют люк в промежуточную камеру, где происходит утечка воздуха, передает РИА «Новости».

Напомним, утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода. Найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, но не удалось. После этого решено было заделать утечку американским пластилином.