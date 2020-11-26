Кремль ответил на призывы украинских чиновников «сделать шаг назад» по Донбассу

Урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы украинских чиновников «сделать шаг назад» по Донбассу.

«Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто. А рассуждения относительно шагов назад, относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее, это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, оборот, отбрасывает нас назад», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он добавил, что в Кремле не могут прогнозировать, будет ли восстановлен российско-американский диалог по Донбассу, передает ТАСС.

«В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях», – сказал он.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что руководство Украины делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом.

В понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.

Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».