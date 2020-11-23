Минпросвещения опровергло отмену ЕГЭ из-за коронавируса

Отмена единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», – цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, решение о проведении новогодних утренников в российских школах и детсадах остается за регионами.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов», – заявил Кравцов.

Он добавил, что массовых вспышек коронавирусной инфекции сегодня в школах России не наблюдается.

Напомним, в октябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями заявил, что вопрос о введении итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается и не обсуждается.