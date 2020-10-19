Рособрнадзор оценил необходимость выпускных экзаменов для четвертых классов

Вопрос о введении итоговой аттестации в четвертых классах не рассматривается и не обсуждается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями.

«Нет, мы не рассматриваем такой вопрос. Это уже перебор, так скажем. Никаких дополнительных испытаний, экзаменов мы не планируем и даже не обсуждаем», – передает ТАСС слова Музаева.

Он добавил, что Рособрнадзор не планирует менять порядок сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Музаева, введение обязательного ЕГЭ по истории в ближайшее несколько лет не обсуждается и не планируется.

«Мы пока этот вопрос у себя не обсуждаем. В ближайшие годы, то есть в течение следующего года и в течение следующих двух лет этот вопрос не рассматривается», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Музаев добавил также, что Рособрнадзор не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», –сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Музаев уточнил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.

Он напомнил, что до ЕГЭ еще несколько месяцев. «К этому периоду я не думаю, что так остро будет стоять вопрос, чтобы мы ЕГЭ проводили удаленно», – сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора также отметил, что ЕГЭ в 2020 году прошел «на достаточно высоком уровне», вспышек вызванного коронавирусом заболевания во время проведения экзамена не было.

Напомним, в августе Музаев заявил, что отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку была верным решением из-за неравенства в условиях преподавания в школах.