В Рособрнадзоре оценили решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку была верным решением из-за неравенства в условиях преподавания в школах, заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Абсолютно, по нашему мнению, верное решение принято. ... У нас большая неравность в школах РФ, связанная с преподаванием этого предмета», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в июле сообщалось, что выпускникам не придется сдавать иностранный язык в обязательном порядке.

Музаев также раскритиковал подход ряда репетиров к подготовке школьников к Единому государственному экзамену. «У нас есть пул репетиров, не всегда знакомящихся в нужное время с демоверсиями. ... В мае месяце они понимают, что готовили не к тому, что мы год назад декларировали. Это ежегодная история. ... Нас все время критикуют за то, что якобы ЕГЭ – это натаскивание, но ЕГЭ не приемлет натаскиваний. Мы ежегодно этой проблемой занимаемся», – сообщил он.

Врио руководителя Рособрнадзора также сообщил, что число нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В этом году у нас есть количество удаленных - 850 участников. Абсолютный лидер (среди причин удаления с экзамена) – использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов. Но вот здесь у нас тенденция с этим показателем (количество нарушителей) изменилась в лучшую сторону. ... По сравнению с 2019 годом у нас сокращение удаленных на 30%», – сообщил он.

По словам Музаева, тенденция по снижению количества нарушителей на ЕГЭ отмечается как в целом по стране, так и в отдельных субъектах.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек – выпускники текущего года.