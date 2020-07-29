В России отказались от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Выпускникам не придется сдавать иностранный язык в обязательном порядке, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. На выбор выпускникам планировалось предложить следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский или китайский.

Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещения с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во время проведения ЕГЭ 2020 не было утечек материала, серьезных провалов знаний, а также вспышек заболеваемости COVID-19.