Министр просвещения отчитался о ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что во время проведения единого государственного экзамена не было утечек материала, серьезных провалов знаний, а также вспышек заболеваемости COVID-19.

«Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались», – сообщил Кравцов на брифинге.

Единый государственный экзамен не выявил серьезных провалов в знаниях у школьников, был проведен в указанные сроки и проблем в его проведении не возникло.

«Благодаря нашим общим усилиям мы видим, что серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались», – цитирует РИА «Новости» министра просвещения.

Во время проведения ЕГЭ не было вспышек заболевания коронавирусом.

«Абсолютно было правильно, мы видим сегодня, выбрано время проведения единого государственного экзамена. Не допущено никаких вспышек заболеваний на ЕГЭ», – сказал Кравцов.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что показатели ЕГЭ по русскому языку ежегодно улучшаются, отметив высокие результаты этого года.

Минпросвещения также сообщило, что средний тестовый балл по ЕГЭ вырос в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов в 2016–2020 годах, несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавируса.