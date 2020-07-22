Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по русскому языку

Показатели ЕГЭ по русскому языку ежегодно улучшаются, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив высокие результаты этого года.

«ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а, наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку. Это наглядно демонстрирует, что меры, реализуемые правительством страны, Министерством просвещения России и Рособрнадзором в сфере поддержке русского языка, приносят положительный результат», – приводит слова Музаева РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале июля пресс-служба Рособрнадзора сообщила о том, что самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев.