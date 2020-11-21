В России изменили правила комплектации автомобильных аптечек

С 2021 года российские водители смогут самостоятельно комплектовать автомобильную аптечку, а не покупать готовую, сообщило министерство здравоохранения.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там отметили, что изменение требований к комплекту аптечки не должно вызвать неудобств у потребителей, эта мера позволит автолюбителям самостоятельно покупать необходимые медицинские изделия и пополнять аптечку по мере необходимости.

Согласно требованиям Минздрава, в аптечку больше не надо укладывать бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. При этом необходимо укомплектовывать аптечку стерильными салфетками и медицинскими масками.