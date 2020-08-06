Появились новые требования к автомобильной аптечке

Минздрав подготовил проект об утверждении новых требований к автомобильной аптечке. Так, в ней должны быть бинты, маски, пластырь, перчатки и дополнительная упаковка стерильных салфеток.

Как указано в пояснительной записке, из перечня необходимых вещей удалены бинты малых размеров, стерильные бинты, а также стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри, опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В свою очередь в аптечку добавили дополнительную упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров.

Кроме того, рулонный лейкопластырь размером не менее чем 1 на 250 см заменили на рулонный лейкопластырь размером не менее чем 2 на 500 см.

Также в состав аптечки добавлены две медицинские трехслойные маски, увеличено количество перчаток до двух пар.

Уточняется, что название и инструкция аптечки тоже изменились.

«Инструкция по применению аптечки заменена на «Инструкцию по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», – говорится в проекте.

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