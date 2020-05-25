Наказание для водителей без прав предложили ужесточить

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

Илья Духовлинов в лабораторииФото: из личного архива
«У нас имеется молекула, которая представляет собой активное вещество вакцины, и мы разработали также и масштабированную технологию ее производства», – российский ученый Илья Духовлинов утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400Фото: Osman Orsal/Reuters
Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...

День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
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Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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              25 мая 2020, 09:03

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Уголовное наказание за нарушение ДТП, совершенное водителем без прав, могут ужесточить, в Госдуме ведется работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

              «Сейчас мы проводим консультации, которые касаются дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения... Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», – а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке», – передает РИА «Новости» слова Лысакова.

              Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть «определенный пробел», так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. При этом лица без ВУ представляют собой большую опасность.

               «Если мы говорим о том, что произошло ДТП, человек пострадал или погиб по вине водителя, то здесь, конечно, его действия могут не иметь умысла. Все может произойти, мы понимаем, что та же гибель одного или двух и более человек у нас может не причисляться к умышленным убийствам - это случайность трагическая. Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался – он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал – то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», – подчеркнул Лысаков.

              Депутат отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными. Автор готовящегося законопроекта планирует внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. В части 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

              Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях статья 264 предусматривает среди прочего лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

              «Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», – подчеркнул Лысаков.

              Он уточнил, что планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, но когда Госдума перейдет на штатный режим работы.

              Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России вырос спрос на онлайн-обучение в автошколах.

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