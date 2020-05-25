Наказание для водителей без прав предложили ужесточить

Уголовное наказание за нарушение ДТП, совершенное водителем без прав, могут ужесточить, в Госдуме ведется работа над законопроектом, согласно которому нарушителю-самоучке будет грозить до 15 лет лишения свободы, сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Сейчас мы проводим консультации, которые касаются дорожной безопасности, усиления ответственности людей, которые садятся за руль, не имея водительского удостоверения... Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: «Сам научился», – а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке», – передает РИА «Новости» слова Лысакова.

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть «определенный пробел», так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть. При этом лица без ВУ представляют собой большую опасность.

«Если мы говорим о том, что произошло ДТП, человек пострадал или погиб по вине водителя, то здесь, конечно, его действия могут не иметь умысла. Все может произойти, мы понимаем, что та же гибель одного или двух и более человек у нас может не причисляться к умышленным убийствам - это случайность трагическая. Но когда за руль садится человек, который непонятно где обучался – он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал – то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», – подчеркнул Лысаков.

Депутат отметил, что в последнем случае действия правонарушителя фактически становятся умышленными. Автор готовящегося законопроекта планирует внести изменения в статью 264 Уголовного кодекса, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. В части 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях статья 264 предусматривает среди прочего лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

«Задача не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», – подчеркнул Лысаков.

Он уточнил, что планирует внести законопроект в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, но когда Госдума перейдет на штатный режим работы.

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