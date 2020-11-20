Эксперт: Обнародовать список лжесвященников РПЦ заставила их популярность в соцсетях

«Самым ярким поводом для составления черного списка стала деятельность запрещенного в служении уральского схиигумена Сергия», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Так он прокомментировал решение РПЦ обнародовать списки священников-самозванцев, а также мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени патриархии.

«Это уникальный шаг со стороны Синода, никогда раньше таких черных списков он не выпускал. Основная причина такого жеста – появление заметного числа тех, кто ранее был священником, но потом порвал с РПЦ, отказался ей подчиняться», – сказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

В прежние времена священники-расстриги обычно превращались в маргиналов, но теперь, благодаря интернету, их проповеди продолжают собирать там множество зрителей, их популярность растет. Два примера – бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) и Владимир Головин, который тоже был отстранен от служения в Татарии – самые яркие. У них больше всего подписчиков в социальных сетях, отметил собеседник.

«Без появления соцсетей не было бы такого черного списка. Фактически патриархия не может ничего с ними поделать. Поэтому публикация списка – это предупреждение для всех истинно православных, тех, кто прислушивается к мнению патриарха Кирилла и хочет следовать линии руководства РПЦ», – пояснил Лункин.

«Авторы списка руководствовались решениями церковных судов о запрещении служения. Их накопилось достаточно много. Таким образом патриархия вступает в идеологическую борьбу с теми, кто присваивает ее регалии и авторитет», – подытожил религиовед.

В четверг синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ опубликовал список лжесвященников и мошеннических ресурсов, собирающих средства от имени Русской православной церкви. В перечне, в частности, упоминается уральский схимонах Сергий (Николай Романов), которого в сентябре суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви. Отмечается, что схимонах наказан за неподчинение церковному руководству и решению об извержении его из сана. Несмотря на запрет, Сергий продолжал совершать богослужения.